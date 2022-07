Bergsträßer Altfußballer hoffen auf Treffen

Bergstraße. Während der vergangenen beiden Jahre hat die Arbeit des Clubs der Altfußballer (CdA) auch im Kreis Bergstraße wegen der Corona-Pandemie geruht. Diesen Zustand möchte CdA-Chef Rolf Herbold ändern. „Sofern es die Pandemie zulässt, plane ich wieder ein Treffen“, kündigt der Reichenbacher an. Als Termin hat der ehemalige Bezirksfußballwart den 17. September (Samstag) ins Auge gefasst, als Ort die Festhalle in Lautern. Eine Einladung will Herbold verschicken, wenn alles in trockenen Tüchern ist. all

