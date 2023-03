Bensheim/Heppenheim steigt in die Regionalliga auf

Bensheim/Heppenheim. Nach Rang zwei und dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison haben es die Gruppenliga-Kegler der SG Bensheim/ Heppenheim nun vorzeitig geschafft: Mit einem 5:3 (3168:3166)-Sieg gegen die SG Stockstadt/Biebesheim II am vorletzten Spieltag sind sie Meister der Gruppe 3 und machten den Sprung in die Regionalliga perfekt.

Zwar wusste man bei der Bergsträßer Spielgemeinschaft, welch’ großes Potenzial in der Mannschaft steckt und es wurde dieser auch eine gute Rolle zugetraut, doch aufgrund der bekannten Auswärtsschwäche in der Vorsaison gab man das vorsichtige Ziel „Unter die ersten drei“ heraus.

Und nach drei Siegen in Folge zum Auftakt gab es am vierten Spieltag es die ersten Rückschläge, denn zum einen verlor Bensheim/Heppenheim in Gräfenhausen und zum anderen musste die Hiobsbotschaft verkraftet werden, dass Dieter Draudt aufgrund eines Arbeitsunfalls bis Rundenende ausfallen wird. „Mit Dieter als Langzeitverletzten und weiteren Ausfällen an einigen Spieltagen war es nicht immer einfach, die Mannschaft zu stellen.

Dennoch bin ich allen sehr dankbar, dass wir immer guten Ersatz gefunden haben“, so der spielende Vorsitzende Marc Speckhardt: „Vor allem bedanke ich mich bei Rainer Bauer, Richard Schader und Alfred Rettig, die sehr oft aushelfen mussten und dies stets hervorragend umgesetzt haben.“

Einige Bestmarken gesetzt

Somit konnte der spätere Meister immer wieder hervorragende Leistungen zeigen, die klar bestätigten, dass die Mannschaft in die nächsthöhere Klasse gehört. Auswärts verlor die SG nur noch in Rüsselsheim und in Walldorf. Das beste Heimspiel mit 3407 und das beste Auswärtsspiel mit 3304 Kegel in der Liga ging ebenfalls an Bensheim/Heppenheim, das zudem alle Heimpartien im Lorscher Kegelcenter für sich entscheiden konnte. Bester Spieler in der Klasse ist Martin Köppner mit einem Gesamtschnitt von 552 Kegel.

Gegen Stockstadt/Biebesheim war es ein hartes Stück Arbeit, ehe der Erfolg und damit Meisterschaft bzw. Aufstieg feststanden. Da spielte es der SG in die Karten, dass Erich Knapp (534/2:2) und Martin Köppner (519/3:1) im Starttrio punkteten, obwohl sie einmal mehr nicht in die Spur fanden und keine guten Leistungen zeigten.

Als auch noch Rainer Bauer, der für den verletzten Ersatzspieler Alfred Rettig eingewechselt wurde, mit 551 Kegel (3:1 Satzpunkte) auf 3:0 und 120 LP Vorsprung erhöhte, war Bensheim/Heppenheim in einer komfortablen Situation - doch es wurde noch einmal so richtig spannend, denn das Schlusstrio mit Marc Speckhardt sowie den ebenfalls unterlegenen Alexander Zeig (521/2:2) und Jochen Weber (531/1:3) schwächelte. Nach einem Blackout auf den ersten beiden Bahnen wusste sich aber wenigstens Speckhardt (512/1,5:2,5) auf den letzten beiden Bahnen zu steigern und sicherte ein hauchdünnes Plus von 2 Kegel im Gesamtergebnis ab und damit den entscheidenden Mannschaftspunkt.

Danach war er nur noch erleichtert: „Es ging zunächst nichts; nur die Mitte. Das war schon wie in einem schlechten Traum. Dennoch bin ich froh, dass wir es als Mannschaft bis zur letzten Kugel durchgezogen und auch im letzten Durchgang immer weitergekämpft haben. Ich bin unglaublich stolz auf das Team in dieser Saison, in der wir vor allem zu Hause sehr starke und über die gesamte Runde endlich konstant gute Leistungen gezeigt haben. Im Sommer werden wir neue Energie tanken und uns auf die neue Spielzeit in der höheren Klasse vorbereiten. Wenn wir auswärts weiter an uns arbeiten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle in der Regionalliga spielen werden. Bereits jetzt freue ich mich natürlich, dass es wieder ein Derby gegen Nibelungen Lorsch geben wird.“ red