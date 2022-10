Bensheimer Vorfreude aufs Topspiel

Bergstraße. Am zweiten Spieltag der Schach-Landesklasse Süd gelang dem SK Bickenbach durch einen erneute hohen Sieg der Sprung an die Tabellenspitze, gefolgt von der SG 31 Bensheim II, die ebenfalls zwei Erfolge auf dem Konto hat. Siege von Bernd Goeke, Manuel Simrock, Torsten Warnk und KonstantinMeister sowie Remis’ von Sören Zipp, Eckard Ehmsen und Daniela Iosif-Höllenriegel bescherten einen 5,5:2,5-Erfolg gegen Steinbach.

Nun hoffen die Bensheimer, dass sie in der nächsten Runde im Spitzenspiel dem Aufstiegsfavoriten SK Bickenbach ein Bein stellen können. Dem SC Lorsch gelang im hartumkämpften Feld nur sieben Mann hoch das erste Erfolgserlebnis mit 6:2 in Kelsterbach.

Etwas Ernüchterung gibt es dagegen in Hessens zweithöchster Spielklasse, bei der ersten Mannschaft der SG Bensheim, die in der Verbandsliga Süd eine äußerst knappe 3,5:4,5-Niederlage gegen Aufsteiger SK Langen hinnehmen musste. Ausschlaggebend waren drei Niederlagen an den ersten drei Brettern, die im hinteren Mannschaftsteil nicht mehr ausreichend kompensiert werden konnte. Die Siege von Herbert Plenio und Gerhard Bosbach konnten an der Niederlage nichts mehr ändern und auch der hart erkämpfte Partiegewinn von Werner Riebel nach fast sechs Stunden in einem schwierigen Endspiel gegen seinen jungen Gegner war letztlich nur Ergebniskosmetik.

Bensheim III ist mit einem 5:1-Sieg bei SF Bürstadt II in die Saison der Bezirksklasse gestartet, in der sich die SG-ler berechtigte Meisterschaftshoffnungen machen. – Weiteres Resultat: SV Reichenbach – SK Bickenbach III 3:3.

Bezirksoberliga: SK Einhausen – Mörlenb.-Birkenau III 2.5:5.5, SK Bickenbach II – SF Heppenh. 4.5:3.5, SC Lorsch II – SK Fürth 5:3. red