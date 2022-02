Bensheimer Titel in den Odenwald

Bensheim. Bereits eine Runde vor dem Ende der Bensheimer Schach-Stadtmeisterschaften 2021 sicherte sich Heiko Felgendreher (Freibauer Mörlenbach-Birkenau) nach 2018 mit am Ende 5,5 Punkten seinen zweiten Titel. Auf den zweiten Platz kam Florian Hennemann (5,0), gefolgt vom Jugendspieler Manuel Simrock (4,0/beide SG 31 Bensheim), der dem neuen Stadtmeister in der letzten Runde seine erste Niederlage beibrachte. Auch die weiteren Plätze blieben in Bensheim: Vierter wurde Manuel Simrock, Fünfter Yannik Keller.

Insgesamt verlief das Turnier trotz Corona-bedingter Einschränkungen dank des unermüdlichen Einsatzes von Turnierleiter Bernd Goeke reibungslos, auch wenn die Zahl der Teilnehmer (zwölf) geringer als in den Vorjahren war.

Ebenfalls Corona-bedingt ruht der Ligabetrieb der Bensheimer Schachmannschaften seit Dezember. Alle Schachspieler hoffen, dass es ab März in den hessischen Schachligen wieder heißen kann „Gut Spiel“. red

