Bensheimer Sportlerwahl: Das WM-Erlebnis bleibt Hockeyspieler Mario Schachner immer in Erinnerung

Bensheim. Das Jahr 2021 dürfte für Mario Schachner ein unvergessliches bleiben. Nicht unbedingt wegen der zahlreichen Einschränkungen und Unwägbarkeiten, die die zurückliegenden zwölf Monate coronabedingt mit sich brachten, sondern eher wegen der sportlichen Momente und Erfolge, die der 20-jährige Hockeyspieler erleben durfte. Der in Mannheim lebende Bensheimer feierte seine Premiere im Trikot der Herren-Nationalmannschaft, erzielte sein erster Tor im Dress der „Honamas“ und mit der deutschen U21-Nationalmannschaft schaffte es Schachner bei der Weltmeisterschaft in Indien bis ins Finale, wo man sich der Vertretung Argentiniens mit 2:4 geschlagen geben musst.

Die U21-Weltmeisterschaft in Bhubaneswar, der Hauptstadt des ostindischen Bundesstaates Odisha, war der Höhepunkt eines Jahres, das für den Jura-Studenten fast nicht besser hätte laufen können. Als Leistungsträger der U21 stand der Verteidiger schon länger im Fokus des damaligen Bundestrainer Kais al Saadi und war im Dezember 2020, damals noch überraschend, zu einem ersten Lehrgang der Herren-Nationalmannschaft eingeladen worden. Die Länderspielpremiere erfolgte im April im Rahmen der Pro League mit einem Einsatz gegen Argentinien. Im Herbst erzielte Mario Schachner dann sein erstes Länderspieltor.

Erst im Finale gescheitert

Zu diesem Zeitpunkt befand er sich eigentlich auf einem Lehrgang der U21-Nationalmannschaft, die sich für die im November stattfindende WM vorbereitete. Personelle Engpässe bei den Herren sorgten aber dafür, dass Schachner für die A-Nationalmannschaft nachnominiert wurde und er in der Pro-League zu zwei Einsätzen gegen den amtierenden Weltmeister Belgien kommen sollte. Beide Spiele einer extrem verjüngten Nationalmannschaft gingen zwar verloren, dem Bensheimer gelangen bei der 1:6-Niederlage der Ehrentreffer und somit sein erstes Länderspieltor.

Bei der U21-Weltmeisterschaft in Indien hatte Schachner mit seinem Team schon eine Hand am WM-Pokal, im Finale gegen Argentinien gelang es aber nicht, die souveräne Leistung, die die Deutschen während des Turniers abgeliefert hatten, zu bestätigen. In der Vorrunde, in der man ungeschlagen blieb, konnte man die Südamerikaner noch mit 3:2 bezwingen, im Endspiel lief bei den „Eagles“ aber nur wenig zusammen und am Ende musste sich der deutsche Nachwuchs geschlagen geben.

„Im Viertelfinale gegen Spanien hätten wir genauso gut im Penalty-Schießen ausscheiden können. Da hatten wir das Glück auf unserer Seite und so sind wir natürlich happy, dass wir im Finale standen und mit einer Medaille heimkehrten. Die WM war trotz der wenigen Zuschauer, die in den großen Stadien dabei sein durften, eine Mega-Erfahrung. Die Atmosphäre war cool und die Stimmung gut. Das bleiben Momente, an die man sich immer erinnert“, zeigte er sich beeindruckt vom Land und den Leuten und der Tatsache, dass Hockey in Indien Volkssport ist.

So wurde zum Beispiel der Mannschaftsbus der Nationalmannschaft auf dem Werg ins Stadion von einer Polizeieskorte begleitet und am Straßenrand standen zahlreiche winkende Fans. Positive Begleiterscheinungen, die die deutschen Spieler und Betreuer so nicht kennen.

Nun ist das Kapitel U21 für Mario Schachner aus Altersgründen beendet. Der Bensheimer, der das Hockey-Abc beim Nachwuchs der SSG Bensheim erlernte, hat weitere Ziele und möchte mit seinem Mannheimer HC ab April eine erfolgreiche Rückrunde in der Bundesliga spielen und sich darüber auch beim neuen Bundestrainer André Henning für weitere Einsätze empfehlen. Henning, der bisher den Bundesligisten Rot-Weiß Köln trainierte und als Trainer 2013 die U21-WM gewann, gilt als einer der erfolgreichster Hockeycoachs in Europa.

Die Chance, sich zu empfehlen und noch stärker auf den Hockeysport zu konzentrieren, sind in jedem Fall gegeben. Seit dem 1. November gehört Mario dem Kreis von 850 Spitzensportlern an, die als Sportsoldaten gefördert werden. net