Bensheimer Sieg im Abstiegskampf

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben in der 1. Regionalliga Südwest den sechsten Saisonsieg eingefahren: Mit 94:87 (40:40) besiegte der Aufsteiger am Samstagabend die BBU Ulm in der AKG-Halle am Weiherhausstadion. „Es war ein extrem enges Match“, bilanzierte VfL-Coach Thorsten Schulz die Partie. Beste Schützen bei Bensheim waren Philip Jenkins (28 Punkte/6 Dreier) und Eric Curth (14/4).

Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber im dritten Viertel (30:24) eine 70:64-Führung. Diesen Vorsprung verteidigte der VfL in einem umkämpften Schlussabschnitt (24:23). Endgültig den Deckel drauf auf die Begegnung machte Eric Curth mit zwei verwandelten Freiwürfen 13 Sekunden vor dem Abpfiff. Mit diesem Erfolg halten die Bensheimer den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Regionalliga. eh

