Anfang Juli hatte Jonas Helfrich beim Abendsportfest in Pfungstadt über 2000 Meter Hindernis mit 6:14,85 Minuten eine neue Bestleistung aufgestellt. In der Meldeliste für die Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Rostock lag er in der Altersklasse U18 lag der Läufer der LG VfL/SSG Bensheim damit auf Rang vier – bei den Titelkämpfen in Rostock freute er sich entsprechend über Platz

...