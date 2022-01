Bensheimer Korbjäger im Regionalliga-Abstiegskampf gefordert

Bensheim. Für den VfL Bensheim stehen in dieser Woche in der Basketball-Regionalliga zwei wichtige Partien an: Am heutigen Mittwoch (20 Uhr) ist das Schlusslicht beim Ranglistensiebten BSG Basket Ludwigsburg gefordert, am kommenden Sonntag (16.) folgt das Kellerduell beim Vorletzten SG Mannheim.

Am vergangenen Spieltag gab Thorsten Schulz seinen Einstand auf der Trainerbank des VfL. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 86:94 beim Tabellenzweiten Sunkings Saarlouis war der neue Bensheimer Trainer trotz der Niederlage insgesamt zufrieden. Die Performance in der Offensive war gut, die Defensive schwächelte im letzten Viertel entscheidend und ließ 38 Punkte für Saarlouis zu. „Das muss besser werden.“

Vedran Mirkovic (13) wird wohl in den VfL-Kader zurückkehren. © Neu

Viel Zeit hatte Schulz seither nicht, mit seinen Spielern an der defensiven Stabilität zu arbeiten. Nach dem Saarlouis-Match stand nur ein weiteres Training auf dem Programm, so dass der Coach mit dem VfL-Team seit seinem Amtsantritt fünf Einheiten absolviert hat. „Das ist eben so, wenn man eine Mannschaft in der Winterpause übernimmt.“ Obschon die Startbedingungen nicht leicht sind, sieht der 42-Jährige in Ludwigsburg Chancen für seine Truppe. „Wir hätten in Saarlouis gewinnen können, das ist jetzt auch in Ludwigsburg möglich.“ Den Gegner beschreibt er als „junge und schnelle Mannschaft“, gegen die man in der Abwehr konsequent zur Werke gehen müsse.

Personell wird es beim VfL voraussichtlich eine Veränderung geben. Center Vedran Mirkovic, der gegen Saarlouis erkrankt fehlte, dürfte heute wieder an Bord sein. eh

