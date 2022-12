Bensheimer Fechter auf Erfolgswelle

Bensheim. Vier Podestplätze bei vier Starts – die Fechter der SSG Bensheim machten beim Nürnberger Rauschgoldengel-Turnier, das sich zum größten Fechtevent Bayerns gemausert hat, mit Erfolgen auf sich aufmerksam. Und das neue, innovative Trainingskonzept des Clubs trägt Früchte.

Tom Fey, der seit dieser Saison Landeskader-Mitglied ist, und Haomeng Zhang lieferten sich beim U 13-Degenwettbewerb gleich zum Auftakt ein vorentscheidendes, internes Duell, das Tom nach packenden zweieinhalb Minuten auf der Planche mit 5:3 für sich entschied. Da beide SSG-ler danach keine Niederlage mehr kassierten, belegten sie am Ende die Ränge eins und zwei. Doch damit nicht genug. Jonas Döpp spielte seine Stärken und seine Spezialität – freie Sturzangriffe zum Körper mit Aussperren der gegnerischen Klinge – voll aus und ließ die komplette U 17-Konkurrenz hinter sich.

Beiden Veteranen trat Bertram Fey mit dem Florett an. Mit der für ihn ungewohnten Waffe waren besonders die ersten Gefechte eine Herausforderung. Es wird nach anderen Regeln gefochten und die Bewegungsaufgaben unterscheiden sich stark zum Degen. Nach drei Niederlagen gelang es Fey, sich anzupassen und die folgenden Gefechte für sich zu entscheiden, so dass am Ende ein respektabler dritter Rang hinter Weltmeister Hanns Prechtl und dem WM-Dritten Gerd Oswald heraussprang. red