Bensheimer erspielt mit MHC den Titel

Düsseldof/Mannheim. Die Herren des Mannheimer HC sind mit dem Bensheimer Mario Schachner in ihren Reihen zum zweiten Mal in ihrer Clubgeschichte deutscher Hallenhockey-Meister. Der Südstaffel-Zweite gewann gestern in Düsseldorf das Finale gegen den Berliner HC mit 9:3 (5:2). Matchwinner beim MHC war jedoch wie schon tags zuvor beim 5:2-Halbfinal-Sieg gegen Rekordmeister Köln Jean Danneberg. Der U21-Nationaltorwart entschärfte u.a. elf Strafecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weigand und Hartkopf (je 2) sowie Zmyslony hatten für eine 5:0-Führung nach 20 Minuten gesorgt, ehe Berlin mit sechs Spielern ohne Torwart zum 5:2 verkürzte. Doch Zmyslony (2), Holste und Weigand erhöhten zum Titelgewinn. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2