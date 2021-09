Die Basketballer des VfL Bensheim haben auch ihr zweites Saisonspiel in der 1. Regionalliga Südwest verloren. Der Aufsteiger musste sich am Sonntag auswärts beim SV Tigers Tübingen mit 96:109 geschlagen geben. Wie bereits bei der Auftaktniederlage gegen die SG Mannheim vor einer Woche kamen die Bensheimer in Tübingen im dritten Viertel aus dem Rhythmus.

Nach dem 45:45 zur Pause handelte

