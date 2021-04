Frankfurt. Der Belgier Christophe Achten wird neuer Trainer des deutschen Volleyball-Pokalsiegers United Volleys Frankfurt. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wechselt der bisherige Chefcoach Juan Manuel Serramalera im Sommer zum schweizerischen Champions-League-Teilnehmer Volley Amriswil. Christophe Achten kommt zur neuen Saison von Frankfurts Endspielgegner im Pokalfinale, den Netzhoppers aus Königs Wusterhausen.

Der 42-Jährige trainierte zuvor den Liga-Konkurrenten TV Rottenburg, der sich im vergangenen Jahr aus dem Bundesliga-Spielbetrieb zurückzog. „Christophe ist ein Coach mit klarem Konzept und dem Ziel, seine Spieler ebenso wie den gesamten Verein besser machen zu wollen. Das hat mich bereits beim ersten Austausch überzeugt“, sagte der neue Volleys-Gesellschafter Alexander Korosek.

Achten gewann mit der belgischen Nationalmannschaft 2013 die European League. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und denke, dass ich hier viel bewegen kann. Die Stadt und der Verein haben ein riesiges Potenzial, und auf dem Kader der vergangenen Saison lässt sich sehr gut aufbauen“, sagte er. Der Vertrag wurde nach Clubangaben für ein Jahr mit Option auf ein weiteres geschlossen.

Synergie mit Galaxy-Football

Der 34-jährige Alexander Korosek übernimmt bei den Volleys den Gesellschafter-Posten, nachdem er bisher schon Teambesitzer und Geschäftsführer der Frankfurt Galaxy war, die von diesem Sommer an in der neugegründeten European League of Football antreten. „Ich sehe enorme Synergieeffekte. Die Volleyball-Bundesliga spielt sich hauptsächlich im Winter ab, Football im Sommer. Die Herausforderungen sind zu weiten Teilen die gleichen, so dass sich das optimal ergänzt“, sagte der Inhaber einer Luftfahrtfirma in einer Mitteilung der Volleys.

„Ich denke, da gerät jetzt einiges in Bewegung“, sagte Volleys-Gründer Jörg Krick, verwies aber auch auf die immer noch anhaltenden Corona-Nachwirkungen: „Erst wenn die staatlichen Hilfen so ausgeschüttet werden, wie sie uns zugesagt wurden, können wir wieder uneingeschränkt optimistisch nach vorn blicken.“

Derweil hat der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Jochen Schöps seinen Vertrag bei in Frankfurt um ein Jahr verlängert. Der 37-Jährige soll in den nächsten Monaten noch stärker ins Management des Clubs einsteigen. „Seit dem vergangenen Jahr ist bei uns eine großartige Mannschaft zusammengewachsen. Darauf wollen wir aufbauen und noch einige weitere erfolgshungrige Spieler dazu holen“, kündigte Schöps an. dpa

