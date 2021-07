Es hat sich in der langen Corona-Pause beim VfR Fehlheim in Sachen Personal einiges getan. Teils geplant, teils gezwungenermaßen. Sascha Huy ist mit seinem aktuellen Kader des Fußball-Gruppenligisten auf jeden Fall zufrieden und geht die anstehende Saison ambitioniert an. „Wir wollen in der Spitzengruppe mitspielen und dabei das Maximale herausholen. Ob es dann zum großen Wurf reicht, kann man

...