Beim TTC platzt der Knoten

Heppenheim. Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim hat im achten Saisonspiel seinen ersten Sieg gelandet, bleibt aber Vorletzter und damit auf einem Abstiegsplatz.

Hessenliga: TTC Heppenheim – TV Nauheim 9:1. Die Gäste bleiben eine Wundertüte. In Bestbesetzung zählen sie zu den Topteams der Liga, in Heppenheim traten sie ohne drei Stammspieler und in Unterzahl an. Der TTC nahm das Geschenk dankbar an. Bereits mit 3:0 ging es aus den Doppeln, wobei Hay/Gwosdz beim Fünfsatzsieg gegen Nazam/Czernek mehr Mühe hatten als gedacht. Eine klasse Leistung bot Torsten Gwosdz gegen Nazam, die am Ende beim 10:12 im Entscheidungssatz unbelohnt blieb. – TTC-Punkte: Hay/Gwosdz, Schaumann/Nacimiento, Dreißigacker/Serdani, Hay (2), Schaumann, Dreißigacker, Nacimiento (kampfl.), Serdani (kampfl.).

Nur zwei Gegenpunkte

Bezirksoberliga: TTC Heppenheim II – BG Darmstadt 9:2. Der TTC hatte die Partie weitgehend im Griff. Bis zur 7:2-Führung hatten lediglich Faust/Rohde und Marcel Rohde das Nachsehen. – TTC-Punkte: Stribrny/Nacimiento, Kessler/Wingert, Stribrny (2), Faust (2), Kessler, Nacimiento, Wingert.

Bezirksoberliga: TSV N.-Ramstadt – TTC Heppenheim III 9:3. Bei der einkalkulierten Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten stach vor allem Phillip Wingert hervor. Der Kapitän düpierte im Spitzenpaarkreuz die TSV-Topspieler Göttmann und Schwarz zwei Mal deutlich. Punkt Nummer drei ging auf das Konto von Phil Harpe. drei/ü

