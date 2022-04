Beide hessischen Teams liegen im Keller der Bundesliga

Gießen/Frankfurt. Krisenstimmung bei den hessischen Basketball-Bundesligisten. Die Gießen 46ers als 17. und die Fraport Skyliners als 18. liegen nach mehr als zwei Dritteln der Saison mit jeweils nur sechs Siegen auf den beiden Abstiegsplätzen. „Das wäre sehr schlimm, wenn es beide treffen würde“, sagt Sebastian Schmidt, der Geschäftsführer und Sportdirektor der Mittelhessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gab es für das Team von Cheftrainer Pete Strobl zuletzt einen Hoffnungsschimmer, als es sich am Samstag mit 88:75 gegen den 16. aus Oldenburg durchsetzte, ist die Situation bei den Frankfurtern durch die 65:71-Niederlage am Dienstag in Heidelberg noch schwieriger geworden. Nur noch acht Partien stehen für die Skyliners bei sechs Punkten Distanz zum rettenden Ufer aus, die nächste am Sonntag (15 Uhr) in Bamberg.

Das Team soll sich nach Aussagen von Geschäftsführer Yannick Binas darauf konzentrieren, alles zu geben, um den Absturz zu verhindern. Doch die Verantwortlichen hinter den Kulissen setzen sich zweieinhalb Wochen vor dem Abgabetermin für die Lizenzunterlagen bereits mit dem Szenario Pro A auseinander. Es wäre der erste Abstieg des Meisters von 2004 in seiner seit 1999 währenden Bundesliga-Geschichte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir haben alle Register gezogen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Gunnar Wöbke. Nichts hat geholfen, um die Leistung des offensivschwächsten Teams der Liga zu stabilisieren. Mit „einem sechsstelligen Betrag“ über dem eigentlichen Budget wurde der von Beginn an nicht konkurrenzfähige Kader mehrmals aufgerüstet. Der im Sommer geholte Trainer Diego Ocampo, dessen Schwerpunkt auf der Spielerentwicklung liegen sollte, musste vor zwei Wochen gehen.

Das späte Engagement des erfahrenen Retters Luca Dalmonte hat sich nach zwei Auftritten noch nicht ausgezahlt. Allein dem langjährigen Co-Trainer Klaus Perwas war es bei seinem Intermezzo an der Seitenlinie in Braunschweig gelungen, die Mannschaft zum ersten Sieg seit dem 2. Januar in Gießen zu führen.

Auch in Gießen hat man sich die Saison ganz anders vorgestellt. 2021 waren die 46ers sportlich abgestiegen, aber mittels Wildcard in der BBL geblieben. Dort habe man unter dem neuen Cheftrainer Strobl „einen soliden Kader zusammengestellt“, sagt Schmidt. Verletzungsprobleme und Corona-Erkrankungen blieben nicht aus. Zudem bat der starke Scorer BJ Blake nach zehn Spielen um Freistellung, nachdem sein Bruder in den USA erschossen worden war. Und Shooting Guard Rawle Alkins war von den Riesen Ludwigsburg abgekauft worden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vor dem Duell an diesem Samstag (18 Uhr) in Heidelberg sieht Schmidt die Lage nicht als aussichtslos an. Die Gießener haben noch zehn Spiele, einige gegen direkte Konkurrenz im Abstiegskampf. dpa