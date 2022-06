Es war ein enges Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga C: Auf der Zielgeraden hatte die SG Gronau den längsten Atem, leistete sich an den letzten drei Spieltagen im Gegensatz zur Konkurrenz keinen Ausrutscher und buchte als Zweiter hinter Meister SG Hammelbach/Scharbach das Ticket in die B-Liga. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt und die drei wichtigen Spiele am Ende

...