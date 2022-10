Befreiungsschlag des SVU

Unter-Flockenbach. Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach landete am Samstag seinen dritten Saisonsieg. Der Aufsteiger gewann vor eigenem Publikum gegen den SV Steinbach mit 4:1 (1:1), hat sich auf Relegationsplatz 14 verbessert und fährt nächste Woche etwas beruhigter zum Spitzenreiter nach Gießen.

„Die drei Punkte sind wichtig für die Moral unserer Spieler“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, der vor allem die Chancenverwertung seines Teams hervorhob. Torjäger Linus Hebling scheint in diesem Zusammenhang wieder ins Rollen zu kommen. Der Torschützenkönig der Verbandsliga-Vorrunde des Jahres 2021 erzielte seine Saisontore sechs und sieben. „Linus hat ein gutes Spiel gemacht“. Und auch Julian Marquardt und Nico Hammann waren in bestechender Form.

Der SVU war von Beginn an das bestimmende Team, kam schnell zu guten Torchancen, belohnte sich aber erst in der zweiten Halbzeit. „Dann hatten wir auch mal Glück“, sagte Müller mit Blick auf den Foulelfmeter in Minute 49, den Hammann sicher zur 2:1-Führung nutzte. Da stand gerade Steinbachs Co-Trainer David Fladung im Tor, weil sich der etatmäßige Keeper Bagus Ende der ersten Halbzeit eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Hebling mit Doppelschlag rundete den erfolgreichen Nachmittag ab.

Tore: 1:0 Mayer (17.), 1:1 Reith (18.), 2:1 Hammann (49., Foulelfmeter), 3:1, 4:1 Hebling (66., 78.). – Schiedsrichter: Rabe (VfB Wetter). – Zuschauer: 260. – Beste SVU-Spieler: Hammann, Hebling, Tzimanis. jz/ü