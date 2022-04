Die Gießen 46ers wahrten ihre Minimalchancen auf den Verbleib in der Basketball-Bundesliga. Der Tabellenvorletzte entschied das Hessen-Derby bei Schlusslicht und Absteiger Skyliners Frankfurt mit 76:75 (38:32) für sich. Damit stoppten die Gießener ihren Negativtrend mit sechs Niederlagen in Serie. Kendale McCullum führte mit elf Punkten in den letzten sieben Minuten sein Team zum siebten

...