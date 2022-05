Basinus-Trophy bringt zweimal zehn Stunden Jugendfußball

Bensheim. Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung findet von Donnerstag bis Samstag zum 15. Mal die internationale Basinus-Trophy für Fußball-Jugendmannschaften aus dem In- und Ausland bei der FSG Bensheim statt.

Am Donnerstag reisen die Teams an. Gleichzeitig findet ab 13 Uhr die Mini-Basinus-Trophy statt, ein Turnier mit G- und F-Junioren-Mannschaften aus der Region. Der Spielbetrieb der Basinus-Trophy in den Altersklassen E- bis B-Junioren mit 48 Mannschaften aus fünf Nationen teil (Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland) beginnt am Freitag um 9.30 Uhr mit den Gruppenspielen. Ab 13 bzw. 15 Uhr geht es weiter mit den Viertelfinals bis ca. 19 Uhr. Volles Programm ist auch am Samstag ab 9.30 Uhr mit den weiteren Final- und Platzierungsspielen. Für die Endspiele bekommt jede Altersklasse ihre eigene Bühne: um 14.30 Uhr die E-Junioren, um 16.00 Uhr die D-Junioren, um 16.40 Uhr die C-Junioren sowie um 17.20 Uhr die B-Junioren.

Traditionell sind auch Mannschaften aus der Region bei der Basinus-Trophy vertreten. Zum Teilnehmerfeld der B-Junioren gehören FSG Bensheim I und II, C-Junioren FSG Bensheim I und II sowie Tvgg Lorsch und SV Fürth, D-Junioren FSG Bensheim I und II sowie JFC Bürstadt, E-Junioren FSG Bensheim I und II sowie SV Schönberg, SV Zwingenberg und Starkenburgia Heppenheim.

Die große Eröffnungsfeier mit dem Einlauf der Nationen mit ihren Nationalhymnen ist am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr geplant. Auf der „Basinus-Meile“ präsentieren sich verschiedene Aussteller rund um das Thema Sport. Für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Essensstationen gesorgt. Nach den Endspielen erhalten alle Teilnehmer bei der Siegerehrung im Rahmen der „UEFA Respekt“-Zeremonie eine Medaille. Anschließend steigt die Abschiedsparty, ehe sich alle Mannschaften am Sonntag wieder auf den Heimweg machen. red