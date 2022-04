Barcelona im Kopf, Fürth vor der Brust

Frankfurt. Oliver Glasner hat kein Problem damit, dass das Duell von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth für die meisten Fans nur die Ouvertüre für das große Fußball-Fest gegen den FC Barcelona ist. „Barcelona ist momentan in Frankfurt und Umgebung allgegenwärtig. Das wollen wir gar nicht wegschieben, weil es ein absolutes Highlight ist“, sagte der Trainer zu seinen nächsten beiden Aufgaben. Von seiner Mannschaft erwartet Glasner an diesem Samstag (15.30 Uhr) aber volle Konzentration gegen den Tabellenletzten. „Das Beste, was wir im Hinblick auf Barcelona für uns tun können, ist gegen Fürth zu gewinnen“, betonte der 47 Jahre alte Österreicher.

Fünf Tage vor dem bereits ausverkauften Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Barça will die Eintracht ihre Erfolgsserie fortsetzen. Seit sechs Pflichtspielen sind die Frankfurter ungeschlagen. Der Rückstand auf Platz sechs, der die erneute Teilnahme am europäischen Wettbewerb bringt, beträgt nur noch sechs Zähler. „Für mich kommt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Jetzt kannst zu ernten, was du gesät hast. Es geht darum, dich zu belohnen für den Aufwand, den du das ganze Jahr betrieben hast“, sagte Glasner zum bevorstehenden Saison-Endspurt. Das Ziel ist klar: „Wir wollen soviel mitnehmen wie möglich.“

Pünktlich zur Crunchtime in der Saison fallen sämtliche Zuschauerbeschränkungen weg. Das spielt der Eintracht in die Karten. „Wir freuen uns riesig auf ein tolles Bundesligaspiel in einer wahrscheinlich vollen Arena“, so Glasner. Auch personell sieht es gut aus. Lediglich Mittelfeldspieler Christopher Lenz (Wadenblessur) und Martin Hinteregger (gesperrt) fehlen. dpa

