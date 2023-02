Nach der gelungenen Premiere vor vier Jahren – rund 1000 begeisterte Zuschauer verfolgten das 2:3 gegen Estland – ist der TV Bensheim wunschgemäß abermals Mitausrichter eines Badminton-Länderspiels in der Weststadthalle.

Dabei gastiert erstmals die ukrainische Nationalmannschaft in Deutschland. Einen Tag nach dem ersten sportlichen Kräftemessen in Landau/Pfalz kommt es am 26. April

...