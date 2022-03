Die Deutlichkeit des Ergebnisses hat Heike Ahlgrimm überrascht: Mit 29:20 gewann der Buxtehuder SV am Mittwochabend beim Thüringer HC. Am heutigen 18. Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen stellt sich der BSV (4.) bei der HSG Bensheim/Auerbach (9.) vor. Anwurf der Begegnung in der Weststadthalle ist um 18 Uhr.

„Das Spiel hat das bestätigt, was wir schon vorher wussten: Buxtehude

...