Ausfälle und schwache Abwehr bremsen den Favoriten

Der SC Olympia Lorsch ging in der Fußball-Kreisoberliga als hoch gehandelter Favorit in die Saison 2022/23, blieb aber lange Zeit hinter den Erwartungen zurück. Selbst sah man sich nicht unbedingt als Meisterschaftskandidat Nummer eins, dennoch wollte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Lindner ganz oben mitspielen. Am fünften Spieltag fand man sich aber im Tabellenkeller der Liga

