Aufstieg mit Einhausen

Bergstraße. Tiefe Trauer bei den Fußballern aus Bürstadt und Umgebung: Wolfgang Schantin (Foto) ist tot. Der langjährige Abwehr- und Mittelfeldspieler verstarb völlig überraschend an Herzversagen im Alter von nur 56 Jahren. Er hinterlässt Tochter Jana, die sein großer Stolz war.

Schantin war ein Fußballer vom Scheitel bis zur Sohle. Beim VfR Bürstadt durchlief er seit Mitte der 1970er Jahre alle Jugendteams. Bald wurden auch andere Vereine auf seine fußballerischen Qualitäten aufmerksam, die Reise ging zunächst in den Odenwald. Da war er nicht nur beim damals sehr erfolgreichen FC Erbach am Ball, sondern kurz darauf auch beim TSV aus dem Breuberger Ortsteil Neustadt.

Bekennender „Effzee“-Fan

„Wolfgang Schantin war ein fußballerisches Kraftpaket und so schnell nicht vom Ball zu trennen. Wenn er sich mit seiner enormen Physis in den Angriff einschaltete, mussten die Verteidiger hellwach sein“, erinnert sich der frühere Trainer Kurt Wattendorf an Schantins erfolgreiche Spielweise. Bei Freistößen verzeichnete er mit seinem strammen Schuss eine hohe Trefferquote.

Dies erkannte auch die SG Einhausen. In deren erfolgreicher Mannschaft stand er in der Saison 1997/98, als der Elf des damaligen Trainers Helmut Glanzner der Aufstieg in die Landesliga Süd gelang. Auch als Spielertrainer trat Schantin in Erscheinung. Beispielsweise bei Azzurri Lampertheim, die er zu Beginn der 2000er für einige Zeit trainierte. Schantin war bekennender Fan des 1. FC Köln und besuchte mit seinem Fanclub nicht selten die Begegnungen des „Effzee“ hias/Bild: Bähr