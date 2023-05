Aufstieg krönt Erbacher Vereinsmodell

Heppenheim. Der SV Erbach II hat es geschafft. Die Mannschaft von Trainer Andreas Lulay sicherte sich die Meisterschaft in der Handball-B-Liga und steigt in die A-Liga auf. „Vor elf Monaten war ich überzeugt, dass eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld ein Erfolg sein würde. Ich hätte nie geglaubt, dass wir eine solche Saison spielen werden“, freut sich Andreas Lulay, der den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Mannschaften des SVE als Schlüssel zum Erfolg wertet: „Es ist überragend, wie alle im Verein mitgezogen haben. Nicht wenige Spieler haben gleichzeitig in der ersten, bei uns in der zweiten Mannschaft und in der Jugend gespielt.“

Zudem hebt der Coach die Intensität in den Trainingseinheiten hervor: „Wie dort Gas gegeben wurde, hat mich immer wieder beeindruckt.“ Wichtig war auch, dass bei personellen Engpässen die „Alten Herren“ mit ihrer Erfahrung einsprangen. So kassierte der SVE in 22 Begegnungen nur eine Niederlage (26:29 in Bieberau am 18. März) und beendete die Saison mit 720 Toren, die treffsicherste Offensive der Liga.

Die Zielsetzung für die neue Saison eine Klasse höher ist indes klar: Klassenerhalt. „Sollte das nicht funktionieren, ist es auch nicht schlimm. Wichtig in unserem Konzept ist es weiter, der ersten Mannschaft so gut wie möglich zuzuarbeiten“, betont Lulay, der 2023/24 weitgehend auf den gleichen Kader bauen kann. So läuft beispielsweise Max Diesterweg, mit 117 Toren treffsicherster Erbacher Meisterspieler, künftig für die Bundesliga-A-Jugend Schwetzingens auf, besitzt aber ein Zweitspielrecht für den SVE.

Desweiteren trugen Nils Lulay, Marvin Rademacher, Thorsten Bock, Tom Jordan (Tor); Moritz Rougelis, Luca Jordan, Oliver Kleinbauer, Jacob Lulay, Maximilian Bänsch, Lukas Klenk, Moritz Lulay, Jannik Stadler, Marvin Greene, Christian Scholz, Leo Rougelis, Nicolas Lulay, Patrick Berbner, Lukas Müller, Jonathan Müller, Luis Meffert, David Maurer, Tobias Fuhrmann, Colin Stangenberg, Sascha Pelegrini, Florian Lulay, Dominik Lies, Andreas Walter, Michael Helfert,Timo Heß, Louis Greifenberg und Vincenz Lulay zum Aufstieg bei. ki/ü/Bild: SVE