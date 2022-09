Aufsteiger VfR Fehlheim trifft am Samstag auf Eintracht Wald-Michelbach

Derbyzeit in der Fußball-Verbandsliga Süd. Der VfR Fehlheim empfängt am Samstag (16 Uhr) im heimischen Sportpark mit Eintracht Wald-Michelbach den zweiten Vertreter des Kreis Bergstraße in der Spielklasse. Ein Vergleich, der Spannung verspricht, zumal es sich auch um das Spitzenspiel der Liga handelt. Wald-Michelbach rangiert mit 15 Zählern auf Platz zwei und der Aufsteiger aus Fehlheim belegt

...