Aufsteiger Rimbach mit Verstärkung

Rimbach. Die Ringer des KSV Rimbach starten am heutigen Samstag mit dem Heimkampf gegen Bundesliga-Absteiger RKG Reilingen-Hockenheim in die 2. Bundesliga, eine Woche später geht es zum SRC Viernheim. Der Aufsteiger aus dem Odenwald erwartet eine schwere Saison. Doch chancenlos sind die Rimbacher, die in den vergangenen vier Jahren in der Oberliga immer vorne mitmischten, keineswegs, zumal sie personell zugelegt haben.

Der Kontakt nach Ungarn wird nicht zuletzt über Trainer Laszlo Antunovits intensiv gepflegt. So konnte der KSV den amtierenden ungarischen Meister Joszef Andrasi holen. Der 24-Jährige geht in der Klasse bis 60 Kilogramm im griechisch-römischen Stil an den Start. Ein raffinierter Techniker ist der Litauer Vilius Laurinaitis. Der 30 Jahre alte Schwergewichtler (98 kg griechisch-römisch) hat bereits zahlreiche internationale Titel geholt und Bundesligaerfahrung. Der Georgier Saba Chikhrazde wird die Rimbacher ebenfalls im Schwergewicht unterstützen. Der ehemalige Bundesliga-Ringer überzeugt mit seiner Flexibilität, kann 98 und 130 Kilo ringen.

Einen Glücksgriff landeten die Rimbacher mit Andrej Kurockin, der von Bundesligist Kleinostheim in den Odenwald wechselte. Der 75-Kilo-Spezialist kam in Kleinostheim zuletzt nicht wirklich zum Zug, weil er eine Gewichtsklasse tiefer auf die Matte gehen musste. Der Bulgare Georgi Dimitrov indes ist ein vielseitiger Schwergewichtler, und auch sein Landsmann Mikov Presiyan könnte für die ein und andere Überraschung sorgen in den oberen Gewichtsklassen.

Talente in der zweiten Mannschaft

In Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga startet, hat Coach Antunovits jetzt viele Alternativen für eine 2. Bundesliga, die schwer einzuschätzen sei, wie Sportwart Oliver Schmitt sagt. Die Rimbacher peilen den Klassenerhalt an, wollen in der Odenwaldhalle aber vor allem gute, spannende, und erfolgreiche Kämpfe präsentieren. Die KSV-Zweite soll junge Ringer wie Neuzugang Leon Zinser an die Zweitliga-Anforderungen heranführen. jz/ü