Auf Anhieb die DM-Norm erfüllt

Bensheim. Das internationale Läufermeeting in Pliezhausen ist alljährlich zum Auftakt in die Freiluftsaison ein Tummelplatz für Top-Athleten, die über die dort angebotenen „krummen Strecken“ ihre Form auf der Unter- oder Überdistanz testen. Mittendrin war diesmal Jonas Helfrich (Bild: Forster) von der LG VfL/SSG Bensheim über 2000 Meter Hindernis. Der Achte der Deutschen U 18-Jugendmeisterschaft 2020 wollte gleich im ersten Rennen des Jahres die Norm für die nationalen Titelkämpfe in Rostock (6:30,20 Min.) abhaken. Als Zweiter in 6:18,43 gelang ihm dies eindrucksvoll.

Ganz zufrieden zeigte sich der 17-Jährige dennoch nicht: „Nach den ersten 1000 Metern bin ich etwas zu verhalten gelaufen. Dadurch habe ich letztlich sicher drei bis vier Sekunden verloren und so meine Bestzeit von 6:16,33 Minuten verpasst.“ Mit einem tollen Finish erreichte er jedoch Rang zwei.

© Forster

„Für das erste Rennen nach acht Monaten Wettkampfpause war das ein sehr guter Einstieg. Jonas hat den Lauf sehr selbstkritisch betrachtet. Er ist die Schlussrunde deutlich unter 74 Sekunden gelaufen. Das zeigt, dass eine Zeit um 6:10 Minuten absolut realistisch ist“, blickt Trainer Markus Forster optimistisch auf die weitere Saison. Dessen Verlauf ist jedoch pandemie-bedingt nach wie vor nur schwer vorhersehbar. fo