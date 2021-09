Für die Volleyball-Mannschaften der TSV Auerbach geht es nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder los, am Wochenende fanden die ersten Punktspiele statt. Die ersten Herren feierten in der Landesliga im „Auswärtsspiel zuhause“ einen 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Neu-Isenburg. Vorher waren schon Jugendmannschaften an der Reihe, die Regionalliga-Damen steigen am kommenden Samstag mit dem

...