Auerbacher Talent radelt im Nationaltrikot

Bensheim. Das Radrennsport-Talent Louis Leidert startet am Sonntag (19.) für Deutschland beim Cyclocross-Worldcup in Namur/Belgien in der Juniorenklasse U 19. Mit seiner Berufung in den Nationalkader 1 des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) krönt er seine Nominierung für das „BDR Perspektivteam“, die der gebürtige Auerbacher bereits als erstjähriger U 17-Fahrer erhielt.

Louis Leidert (Bild: Neu) wechselte Anfang des Jahres zum RSV rad-net in Hagen in den Radsportverband Nordrhein-Westfalen und ist begeistert: „Die Radrennsportförderung in NRW ist hervorragend und steht in keinem Vergleich zu dem, was ich vorher kennengelernt habe. Hier stehen über allem der sportliche Erfolg und das soziale Miteinander.“

© Thomas Neu

Seit April 2021 wohnt er im Sportinternat am Olympiastützpunkt Köln und besucht das sportfreundliche Apostelgymnasium, wofür er nicht nur von der Sportstiftung NRW Fördergelder erhält, sondern auch mit einem Schulstipendium des 1. FC Köln ausgezeichnet wurde. „Mit meiner Aufnahme in das Sportinternat kann ich jetzt meine duale Ausbildung – Radrennsport und Abitur in 2022 – ideal verbinden“, berichtet Louis: „Dem Goethe-Gymnasium in Bensheim danke ich für die Unterstützung in den letzten Jahren bei Freistellungen für Radrenneinsätze während der Schulzeit.“

Der radsportliche Schwerpunkt des Talents liegt klar im Ausdauerbereich. So kam Louis Leidert über den Bereich „Bahn Ausdauer“ in den Nationalkader 1 des BDR, der gleichzeitig auch für den Bereich „Straße Ausdauer“ nominiert. „Cyclocross war für mich immer purer Fun. Sich durch den Matsch kämpfen, ob auf dem Rad oder im Laufen, macht richtig Laune.“ Am vergangenen Wochenende bestritt er im belgischen Essen als Vorbereitung für den Worldcup den Ethias Cross – bei knöcheltiefen Wasserlachen und Dauerregen. Darauf angesprochen sagt Louis: „Das Rennen war wichtig, um die europäische Konkurrenz in Namur einschätzen zu können. Als Newcomer in der U 19 muss ich aus letzter Reihe starten und das Feld von hinten aufrollen, um eine Top Ten Platzierung zu errreichen.“

Dass er das zumindest auf nationalem Niveau kann, hat er bei der Deutschen U 17-Meisterschaft in Kehl-Auenheim bewiesen. Nachdem er in der Startkurve von anderen Teilnehmern umgefahren wurde, so dass er auf Kies aufschlug und sich verletzte, musste er nach weiteren 100 Metern erneut absteigen, um sein defektes Rad zu reparieren. Mit zwei Minuten Rückstand auf das Feld kam er dann in den Parcours. Dank einer rasanten, halbstündigen Aufholjagd wurde er noch Dritter.

Louis bedankt sich bei den Sponsoren in Bensheim und Umgebung, die ihm all die Jahre unter hessischer Flagge und auch jetzt noch die Treue halten, sei es bei technischen Fragen, Bereitstellung eines Autos und Finanzierung eines Zeitfahrrads. „Auch wenn ich die Rennen letztlich selbst bestreiten musste, haben sie ihren Teil zu meinem Erfolg beigetragen– nicht zuletzt auch meine mich unterstützende Familie.“ red