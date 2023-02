Die Volleyball-Damen der TSV Auerbach bezogen in der Regionalliga-Aufstiegsrunde eine 0:3-Niederlage bei den SG Mittelrhein in Andernach. Die Auerbacherinnen wollten mit Stimmung und ordentlich Dampf starten, doch dies gelang ihnen nicht. Schon früh im ersten Satz vergaben sie durch schlechte Annahme fünf direkte Punkte an die SG, weitere Fehler im Angriff sowie im Aufschlag kamen dazu. Die

...