Auerbach und SSV feiern Auswärtssiege

Bergstraße. Weil sich eine größere Unebenheit auftat, hat die Stadt Lampertheim den Kunstrasenplatz im Adam-Günderoth-Stadion aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dort hätte gestern das Kreisoberligaspiel zwischen Azzurri Lampertheim und SSG Einhausen über die Bühne gehen sollen. Da die Azzurri einen Heimrechttausch ablehnten und Einhausen nicht an einem Donnerstag nachholen wollte, hatte Kreisfußballwart Reiner Held am späten Freitagnachmittag – wie bereits kurz gemeldet – die Begegnung abgesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. all

SG Unter-Abtsteinach – TSV Auerbach 0:5. Trotz weiterhin einiger verletzungs- und krankheitsbedingter Spielerausfälle zeigten die Auerbacher eine Woche nach dem enttäuschenden 1:3 gegen Azzurri Lampertheim „die richtige Reaktion“, so TSV-Trainer Giuliano Tondo. Dem Tabellenvierten kam dabei zupass, „dass die Abtsteinacher mitspielten wollten – und da tun wir uns leichter als gegen tiefstehende Gegner“, so Tondo weiter: „Wir haben unsere Räume optimal genutzt; zudem standen wir in der Defensive stabil.“

Mit ihrer konsequenten Spielweise bauten die Auerbacher die 1:0-Halbzeitführung zu einem überraschend klaren Auswärtssieg aus, wobei sich El Yassimi, Tofaj (je 2) und Jäger in die Torschützenliste eintrugen.

TSV Auerbach: Scharschmidt - Halbig, Stockmann (46. Tofaj), Hofmann, Graf (70. Ferati), Pommerenke, Jäger, Disser (55. Dietzsch), El Yassimi, Schmidt, Ferati. – Schiedsrichter: Langhammer (Königstädten). – Beste TSV-Spieler: Hofmann, Jäger. hs

SV Unter-Flockenbach II – SSV Reichenbach 1:3. Nach schwach geführter erster Halbzeit seiner Mannschaft fand SSV-Spielertrainer Abedin Reqica in der Pause wohl die richtigen Worte, denn fortan übernahmen die Reichenbacher das Kommando und kamen zu einem verdienten wie auch wichtigen Sieg, denn sie verschafften sich dadurch etwas Luft zum Abstiegsrelegationsplatz, auf dem der SVU rangiert.

Zunächst taten sich die Gäste aus dem Lautertal schwer, ins Spiel zu kommen und gerieten per Foulelfmeter auch in Rückstand. Diesen glich Abedin Reqica ebenfalls vom Punkt nach einem Foul an Gök aus. Das 1:1 war nun mehr als verdient, aber der SSV wollte mehr – und wurde mit den Treffern zum 1:3 auch belohnt. Zunächst köpfte Kaffenberger den Ball nach einem Ramadani-Freistoß in die Maschen, ehe nochmals Reqica mit einem überlegten Schuss ins lange Eck zuschlug.

SSV Reichenbach: Mosis – Arslan, Kaffenberger, Sogukcesme, Reimund, Abedin Reqica, Ramadani, Marankoz, Laux, Gabski, Gök; eingewechselt: Angelone, Schmidt.

Tore: 1:0 Schmitt (Elfm./28.), 1:1 Reqica (Elfm/57.), 1:2 Kaffenberger (70.), 1:3 Reqica (81.). – Schiedsrichter: Moukhtari (Kelsterbach). hs

