Auerbach startet siegreich in die Abstiegsrunde

Auerbach. Nach drei Niederlagen in Folge kehrten die Regionalliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach rechtzeitig in die Erfolgsspur zurück. Zum Auftakt der Abstiegsrunde gab es einen 3:1-Sieg gegen die TG Bad Soden – und dies, obwohl sie nur mit einem siebenköpfigen Mini-Kader ohne etatmäßige Libera und mit drei angeschlagenen Spielerinnen antreten konnten. Trotz einer 5:0-Blitzführung durch starke Aufschläge der Spielertrainern Monika Liepolt kam das TSV-Team nicht in Schwung, schwächelte bei Annahmen und Aufschlägen, so dass die zunächst überlegenen Gäste den ersten Satz mit 25:15 gewannen.

Die Begegnung blieb umkämpft, doch Auerbach erhöhte den Angriffsdruck und gewann Satz zwei, in dem nun die Außenangreiferin Inga Pfenning auf der Mitte eingesetzt wurde und zudem mit einer großartigen Aufschlagserie von zehn Punkten glänzte, mit 25:17. Mit dem nun neu gewonnenem Elan und Siegeswillen behielten die Gastgeberinnen in einem überaus engen dritten Durchgang mit mehrfachem Führungswechsel die Nerven und setzten sich 25:23 durch. Nun war der Heimsieg greifbar nahe. Das TSV-Team legte noch einen Zahn zu; hier Monika Stauch (12) und Lisa Weihrauch (10) beim Block. Die jüngste Spielerin, Laetitia Holz, setzte mit mutigen Rückraumangriffen Akzente und die gesamte Mannschaft zeigte im Aufschlag wieder alte Stärke. Dies konnte die hohe Fehlerquote in der Annahme soweit überstrahlen, dass die Heimmannschaft auch im vierten Satz mit 25:16 entscheidend die Oberhand behielt.

TSV Auerbach: Helfrich, Holz, Kirchenschläger, Liepolt, Pfenning, Stauch, Weihrauch. red/Bild: Strieder

