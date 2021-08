Auerbach punktet beim Favoriten

Auerbach. Die Herren-65-Mannschaft des TC Auerbach erreichte als Tabellenfünfter in der Tennis-Bezirksoberliga ein 3:3-Unentschieden beim Favoriten BR Erbach – so gab es trotz regnerischem Wetter strahlende Gesichter im Lager des TCA, der in zumeist spannenden Spielen gegen starke Gegner dreimal in den Einzeln die Oberhand behielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Horst Lindenlaub (3:6, 7:6, 10:5), Dieter Rhode (7:5, 6:2) und Hans Simbrick (6:2, 6:2) waren die Auerbacher Punktgewinner, während sich Reiner Maul (2:6, 3:6) sowie die Doppel Simbrick/Maul (1:6, 3:6) und Schmid/Rausch 3:6, 1:6) geschlagen geben mussten. Weiter geht’s für dieses TCA-Team am 1. September (10 Uhr) gegen TCO Lorsch. red