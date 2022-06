Auerbach im Meisterjubel, Zwingenberg muss in die Relegation

Fußball. Die Fußballer der TSV Auerbach krönen eine starke Rückrunde. Nach einem 8:2 (4:1)-Heimsieg gegen den TV Lampertheim feierten sie bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisoberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga, wo es jetzt zu Lokalderbys gegen den FC 07 Bensheim kommen wird. Trotz eines 2:1-Erfolgs gegen Mitlechtern muss sich der SC Olympia Lorsch mit Rang zwei hinter Auerbach begnügen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ernüchterung statt Befreiunggschlag gab es indes beim SV Winterkasten, die im Kellerduell bei der formstarken SG Nordheim/Wattenheim eigentlich die letzten Punkte zum sicheren A-Ligaverbleib holen wollte. Es setzte aber eine 0:6-Niederlage, so dass der SVW nun beim Saisonfinale gegen Ober-Abtsteinach kräftig unter Druck steht, um nicht doch noch auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Die Relegationsteilnahme steht indes vorzeitig für den abstiegsbedrohten C-Ligisten SV Zwingenberg nach der 1:5-Heimpleite gegen die FSG Bensheim fest. Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga C hat weiterhin die SG Gronau nach dem 2:0-Erfolg in Schwanheim die besten Karten in der Hand, aber der TSV Elmshausen (3:2 bei Italia Bensheim) und der FC Ober-Abtsteinach II sitzen den Grün-Weißen weiterhin im Nacken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2