Auerbach glänzt mit schnellem Konterspiel

Bergstraße. Die TSV Auerbach wusste in der Fußball-Kreisoberliga zu überzeugen und kam im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern zu einem 4:1-Erfolg. Giuliano Tondo war mit dem Auftritt seiner Mannschaft rundum zufrieden und sprach von einem in jeder Hinsicht verdienten Erfolg seiner Schützlinge. „In der Defensive haben wir sehr diszipliniert agiert und nach vorne konnten wir wie geplant unsere Schnelligkeit ausspielen. Einzig mit der Chancenverwertung bin ich nicht vollauf zufrieden, doch das soll die Freude über den hochverdienten Heimsieg nicht schmälern“, lautete das Resümee des Auerbacher Trainers.

Gleich vier Mal durften die Auerbacher Fußballer beim ungefährdeten Heimsieg gegen Mitlechtern Treffer bejubeln. © Strieder

Dieser richtete seine Elf wie angekündigt ein wenig defensiver aus, setzte gleichzeitig auf Ballbesitz und schnelle Konter – und diese sollten zu zahlreichen Chancen und zu Torerfolgen führen. Mitlechtern kam während der gesamten Spielzeit nur zu einer einzigen Möglichkeit und diese resultierte aus einem Freistoß, den Adrian Hofmann zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte.

. Die Eintracht, die auf drei Spieler aus der ... . Die Eintracht, die auf drei Spieler aus der Verbandsliga-Mannschaft zurückgreifen konnte, machte früh Druck und kam schnell zu einer 2:0Führung. Dann kam Heppenheim besser ins Spiel und kurz nach dem Seitenwechsel durch ein Kopfballtor von Andreas Mazzeo auch zum Anschluss. Kurz danach hatte die Starkenburgia die Riesenchance zum Ausgleich, doch ETW-Keeper Tyron Darffour hielt stark. Nach dem 3:1 von Leon Renzland war die Partie entschieden. „Das war härter als erwartet“, befand Wald-Michelbachs Pressewart Lothar Strusch nach dem Heimsieg über das Schlusslicht. FC St. Heppenheim: Kardogan - Lerchl, Schmidt, Schuchmann, Lucic, Guthier (78. Delgado), Becker, Tremper, Mazzeo, Graf, Bezouska (64. Vanasco). Tore: 1:0 Schröder (9.), 2:0 Müller (17.), 2:1 Mazzeo (52.), 3:1 Renzland (74.), 4:1 Strubel (80.), 4:2 Vanasco (88.), 5:2 Schröder (90. + 3). Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Schröder / Mazzeo. bore/ü

TSV Auerbach: Kempf - Halbig, Stockmann (60. Disser), Jan Hofmann, Terhart, Jäger (75. Abdelkader), El Yassimi, Tofaj, Schmidt (46. Henke), de Simone, Ferati.

Tore: 1:0 El Yassimi (10.), 1:1 A. Hofmann (28.), 2:1 De Simone (29.), 3:1 Tofaj (54.), 4:1 El Yassimi (75.). - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Martin (Ginsheim). - Beste Spieler: Hofmann, de Simone / -. net

Stöckmann hilft bestens aus

Tvgg Lorsch – VfR Bürstadt 2:0. Die „Turner“ wurden trotz großer Personalsorgen ihrer Favoritenrolle gerecht und verließen den Platz als verdienter Sieger. Grundlage des Erfolgs war eine stabile Abwehrleistung, in der sich Nico Grün und Ruben Stöckmann in der Innenverteidigung als unüberwindbare Hürden zeigten. Vor allem Stöckmann, der eigentlich nur noch in der Lorscher Reserve am Ball ist und aufgrund der Personalnot aushalf, hatte maßgeblichen Anteil am Sieg. Der Routinier agierte sehr sicher und präsentierte sich gewohnt zweikampfstark – und in der Offensive sorgte er in der 67. Spielminute mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.

Hans-Jürgen Lebert sah eine gute Vorstellung seiner Mannschaft, die den Gästen in jeder Hinsicht überlegen war: „Spielerisch wie kämpferisch waren wir das bessere Team, auch wenn bei uns heute nicht alles optimal gelaufen ist. Vor allem der entscheidende Pass in die Spitze kam zu selten an, doch das war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten.“ Die Gäste kamen während der 90 Minuten nur zu einer einzigen Torchance, bei der Serdar Özbek (41.) per Freistoß am aufmerksamen Lorscher Torhüter Marc Engelhardt scheiterte.

Tvgg Lorsch: Engelhardt - Dingeldey, Pfaff, Konietzny, Krause (86. Zanoun), Stöckmann, Sommer, Grün, Leipert, Bersch, Walter (83. Kissenkötter).

Tore: 1:0 Bersch (29.), 2:0 Stöckmann (67.). - Schiedsrichter: Paul (Offental). - Zuschauer: 70. - Beste Spieler: Grün, Stöckmann / Dennis Böck. net

SSG Einhausen – SG Unter-Abtsteinach 0:0. Das Endergebnis spiegelt absolut den Spielverlauf wider. Beide Teams waren sich ebenbürtig und Torchancen waren nur wenige zu notieren, so dass Einhausens Trainer Hagen Brinkmann mit der Punkteteilung dann auch gut leben konnte. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Klar, wir hätten heute gerne einen Sieg gelandet und den hatten wir uns auch fest vorgenommen, Unter-Abtsteinach war aber der erwartet starke Gegner. Dazu haben uns im Spiel nach vorne die Lösungen gefehlt. Da bringen wir aktuell keine echte Torgefahr auf den Platz, wobei uns aktuell das Glück auch nicht unbedingt zur Seite steht“.

Der SSG-Coach sprach damit die zweite Spielhälfte an, in der die Einhäuser optisch überlegen waren, der Ball in den entscheidenden Phasen dann aber den Gegnern vor die Füße fiel, die in letzter Sekunde noch den möglichen Siegtreffer verhindern konnten. Zufrieden war Brinkmann mit der Defensivleistung seiner Kicker, die sicher standen und kaum Torchancen zuließen. Einhausen Abwehrspieler Lukas Bamberg und Unter-Abtsteinachs Mittelstürmer Okan Bekyigit lieferten sich dabei intensive, aber faire Zweikämpfe, die zumeist Bamberg für sich entschied.

SSG Einhausen: Kunzelmann - Döhren, Ost, Claus, Metz, Lulei, Hajdaraj, Unrath, Ritzert, Macemull, Bamberg. - Eingewechselt: Großfeld, Marvin Knaup, Winkler.

Tore: Fehlanzeige. - Schiedsrichter: Dutcu (Nieder-Kainsbach). - Zuschauer: 70. - Beste Spieler: Bamberg, Döhren / Gärtner. net

Zu viele Ausfälle

SSV Reichenbach – TV Lampertheim 2:6. Eine „deftige“ Packung für die Lautertaler, die sich in Sachen Personal nach Aussage von Peter Gehrisch „am Anschlag“ befinden. Gleich auf neun Kader-Spieler musste der SSV verzichten, Kaffenberger und Gabski fielen dabei erst unmittelbar vor dem Anpfiff aus, so dass der Abteilungsleiter seinen Kickern nach dem Schlusspfiff auch keinen Vorwurf machen wollte.

„Mehr war da heute für uns in dieser Besetzung nicht drin. Die Jungs haben sich teuer verkauf, doch wenn bei uns wichtige Leistungsträger fehlen, dann sind wir chancenlos“, zog Gehrisch nüchtern Bilanz. Ein noch deutlicheres Debakel konnte der SSV in der Schlussphase abwenden. Fabian Diehl zog sich aus der Sturmspitze in die Abwehr zurück und verlieh dieser mehr Stabilität. Dazu verwandelte er kurz vor dem Schlusspfiff einen Strafstoß zum 1:6, Spielertrainer Abedin Reqica setzte mit dem 2:6 den Schlusspunkt.

SSV Reichenb.: Mosis - Arslan, Angelone, Sogukcesme (30. Bauer), Reimund, Abedin Reqica, Radamdani, Marankoz, Güngör, Diehl, Greiss.

Tore: 0:1 Wegerle (8.), 0:2 Frerking (34.), 0:3 Wegerle (45.), 0:4 Gärtner (54.), 0:5 Wegerle (65.), 0:6 Gärtner (67.), 1:6 Diehl (85.), 2:6 Abedin Reqica (88.). - Schiedsrichter: Czyba (Hergershausen). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Mosis / Wegerle. net