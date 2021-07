Auch mit 75 noch voller Tatendrang

Beim Sportkreistag in Fürth wurden zahlreiche Vertreter des Sports für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Einige Vereine durften sich darüber hinaus über finanzielle Zuwendungen des Kreises Bergstraße freuen. Landrat Christian Engelhardt übergab an die TSV Auerbach den Bewilligungsbescheid des Kreisausschusses als Unterstützung für den Bau eines Kleinfeldfußballplatzes. Dem SV Fürth kommen 3000 Euro für den Bau einer LED-Flutlichtanlage zugute.

Finanzielle Hilfe gab es aber nicht vom Kreis, sondern auch vom Landessportbund. Dessen Präsident Rolf Müller überreichte dem TV Reisen einen Bewilligungsbescheid über die stolze Summe von 5118,50 Euro. Damit werden Maßnahmen zur Erhaltung der Leichtathletikanlage und des Lagerraums finanziert. Bedacht wurde auch der Pferdesport: Dem Reit- und Fahrverein Heppenheim wurden 1960 Euro für neue Sättel bewilligt.

Neben Finanzspritzen gab es aber auch Auszeichnungen. So übergab der Landessportpräsident an den Sportkreisvorsitzenden Günter Bausewein die Ehrennadel des Landessportbunds in Silber für seine langjährige Tätigkeit und lobte den hiesigen Sportkreis als ausgesprochen innovativ. Sein Amt als Sportkreisvorsitzender übt Bausewein seit 2009 aus. Bausewein wiederum „revanchierte“ sich bei Müller, indem er ihm für seine Verdienste um den Landesport in Hessen während seiner 24-jährigen Amtszeit die große Ehrenurkunde des Sportkreises überreichte.

Aus dem Sportkreisvorstand verabschiedet wurde Dorothee Sachinian, zuständig für das Ressort Migration und Integration. Auch sie erhielt die große Ehrenurkunde des Kreises Bergstraße. Zwölf Jahre hatte sie Flüchtlinge beim Erlernen des Schwimmens und des Fahrradfahrens unterstützt.

Mit Werner Klug erhielt ein weiteres Vorstandsmitglied für seine 19-jährige Tätigkeit als Ressortleiter für den Bereich Umwelt/Naturschutz die Ehrenmitgliedschaft im Sportkreis Bergstraße. Der Ausgezeichnete versprach sichtlich gerührt, sich auch weiterhin für den Sport einzusetzen.

Mit der großen Ehrenurkunde des Sportkreises ausgezeichnet wurde auch Walter Müller für seine zahlreichen Erfolge als Sportschütze an der Armbrust und mit dem Zimmerstutzen. Günter Bausewein lobte Müllers vielfältiges Engagement für den Schützensport als Mitglied des Schützenvereins Heppenheim, des SV Hubertus Trösel und der PSG Zwingenberg. Seit den 1960er-Jahren habe Walter Müller eine „schier unendliche“ Zahl an Auszeichnungen für seine Tätigkeit bei deutschen Meisterschaften erhalten. 2019 erhielt er die Ehrennadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes für die aktive Teilnahme am Sportschießen. pas