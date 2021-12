Auch Isabell Hurst verlängert bei den Flames - bis 2024

Bensheim. Nachdem die HSG Bensheim/Auerbach vor wenigen Tagen bereits die langfristige Vertragsverlängerung von Torfrau Helen van Beurden bekanntgeben hatte, folgt nun eine weitere positive Nachricht: Kreisläuferin Isabell Hurst hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Frauenhandball-Bundesligisten um zwei weitere Jahre verlängert. Sie bildet damit weiterhin mit Dionne Visser das Duo am Kreis.

Die 21-jährige ehemalige Juniorinnen-Nationalspielerin, die 2019 vom HC Leipzig an die Bergstraße wechselte, ist eine echte Kämpfernatur mit viel Potenzial, heißt es in einer Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus im März 2021 durch die im Spiel in Göppingen erlittene Schulterverletzung kämpfte Isabell Hurst eisern an ihrem Comeback und konnte bereits in der Vorbereitung wieder mit der Mannschaft trainieren und spielen.

Für die Verantwortlichen der Flames war es schnell klar, dass sie „Isi“, wie sie von allen genannt wird, weiterhin in ihrem Team haben möchten. „Ich freue mich, dass Isi zwei weitere Jahre bei uns bleibt. Dies ist nicht selbstverständlich, denn die Mädels bekommen auch Angebote von anderen Vereinen und es ist eine Auszeichnung für unsere Arbeit, wenn sie sich für uns entscheiden. Isi ist eine junge Spielerin, die sich stetig weiterentwickelt. Ich begleite sie gerne auf ihrem weiteren Weg“, zeigte sich Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm sehr zufrieden über die Vertragsverlängerung.

Die aus Bruchsal stammende Studentin ist glücklich, weiterhin ein Teil der Flames-Familie zu sein. „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich verkünden kann, dass ich zwei weitere Jahre für die Flames brennen darf. An meinen Gründen, warum ich damals zu den Flames gekommen bin, hat sich eigentlich nichts verändert. Ich fühle mich hier einfach wohl. Was ganz besonders hier bei den Flames ist, dass es einen Team-Spirit gibt. Die Entwicklung hat hier eine zentrale Rolle gespielt und ich bin froh, ein Teil dieser Entwicklung zu sein“, so Isabell Hurst.

Jörg Hirte, Leiter Administration der Flames, zur Vertragsverlängerung: „Wir wissen, was wir an Isabell haben und was sie für das Team bedeutet. Umso mehr freuen wir uns, dass Isi den Weg in der 1. Bundesliga mit uns weitergehen will und den Vertrag um zwei Jahre bis 2024 verlängert hat.“red