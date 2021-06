Auch Co-Trainerin neu bei den Bären

Ketsch. Mit der Verpflichtung von Franziska Steil (geb. Garcia-Almendaris) als neue Handball-Cheftrainerin der Kurpfalz Bären Ketsch ändert sich auch im Team der neuen Übungsleiterin etwas: Esther Herrmann stößt als Assistentin zum Absteiger aus der Frauenhandball-Bundesliga.

Steil und Herrmann treten die Nachfolge von Adrian Fuladdjusch (Buxtehuder SV) und Christian Lange (Geschäftsstellenleiter) an. „Es war der Wunsch von Franziska, mit Esther zu arbeiten, und diesen konnten wir ihr erfüllen“, sagte Geschäftsführer Armin Wagner und ergänzte: „Die beiden kennen sich aus Trierer Zeiten und wir sind uns in den Gesprächen schnell einig geworden.“

Die 36-jährige Herrmann ist hauptberuflich als Lehrerin an einer Realschule tätig, spielte in ihrer aktiven Zeit für die Trierer Miezen in der 1. und 2. Bundesliga und besetzte in den vergangenen 20 Jahren verschiedene Trainerpositionen. Zuletzt trainierte die B-Lizenzinhaberin DJK/MJC Trier und war für die Talente des Handballverbands Rheinlands verantwortlich. mjw/ü