Antje Döll verlängert

Bietigheim. Nationalspielerin Antje Döll hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Deutschen Meister SG BBM Bietigheim um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Die 34-Jährige, die unter ihrem Mädchennamen Lauenroth lange Jahre eine Leistungsträgerin bei der HSG Bensheim/Auerbach war und 2015 nach Bietigheim wechselte. Mit dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer feierte sie bisher zehn nationale und internationale Titel.

Trotz eines 47:25-Kantersiegs gegen den tschechischen Vertreter DHK Banik Most verpasste die SG BBM aber am Wochenende als Tabellensiebter in der Gruppe A den Einzug in die Play-offs der Champions League ganz knapp. lsw