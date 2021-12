Derbyzeit herrscht am Sonntag (16 Uhr) in der Bensheimer AKG-Weiherhaushalle: Die HSG Bensheim/ Auerbach empfängt den HC VfL Heppenheim zum Nachbarschftsduell in der Handball-Bezirksoberliga. Für HSG-Trainer Moritz Brandt ein „Restart-Game“ nach zuletzt drei Niederlagen in Serie: „Für uns lief es in den vergangenen Wochen nicht optimal. Vor allem unsere Abwehrarbeit gilt es zu

