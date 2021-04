Annika Hermenau steigt wieder ein

Mainz/Bensheim. Annika Hermenau hat wieder Lust auf „mehr“ Handball und sich sofortiger Wirkung dem Frauen-Bundesligisten FSV Mainz 05 angeschlossen. 2014 war sie von der HSG Bensheim/Auerbach nach Mainz-Bretzenheim gewechselt (und dort mit in die 2. Liga aufgestiegen), hatte danach fünf Jahre bei Eintracht Wiesbaden gespielt. „In den letzten sechs Monaten war ich nicht in der Halle. Unsere Saison hat nicht stattgefunden – kein einziges Spiel“, wird sie in einer FSV-Pressemitteilung zitiert.

„Geplant war die Verpflichtung von Annika eigentlich erst für die neue Saison“, so die Sportliche Leiterin Eva Federhenn, „allerdings könnte sie das von Verletzungen gebeutelte Team möglicherweise schon bei den kommenden Spielen unterstützen.“ Die 35-jährige Hermenau sieht sich im Rückraum – gleich auf welcher Position.

„Ich hatte die letzten Jahre schon immer ein bisschen Lust – und jetzt hat es sich halt angeboten“, sagt Hermenau weiter: „Über eine Bekannte kam der Kontakt zum Trainer zustande, dann war ich im Training. Da es für mich quasi von Null auf Hundert ging, war es natürlich super anstrengend. Aber: Da ich privat sehr viel Sport mache, hat mir das Training mega viel Spaß gemacht. Endlich auch mal wieder einen Ball in der Hand zu haben war einfach schön.“ red