Aufsteiger Nibelungen Lorsch startete mit einem 4:4 bei den Sportfreunden Friedrichshafen in die neue Saison in der Kegel-Bundesliga. Die Gastgeber am Bodensee um den deutschen Rekordnationalspieler Thorsten Reiser wähnte man im Vorfeld als Konkurrent auf gleichem Niveau, was sich über die Dauer des Spiels auch bestätigen sollte.

Die Nibelungen schickten zu Beginn Holger Walter und Nico

...