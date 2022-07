Amateurfußballer Yannis Zanoun (Bild: net) von der Tvgg Lorsch II hatte am Samstagabend seinen großen Auftritt gegen die Profis an der Torwand im ZDF-Sportstudio, ging dabei aber leer aus. Zwar war er oben links zweimal nah dran, am Ende blieb ihm aber ein Treffer verwehrt.

Besser machte es der Ex-Dortmunder Neven Subotic, der im Sportstudio sein Buch und seine Wohltätigkeits-Projekte

...