Bergstraße. Im März 2020 stoppte das Corona-Virus erstmals die regionale Volkslaufszene in Südhessen, alle Laufveranstaltungen wurden bis in den Sommer hinein abgesagt. Im Herbst war nicht allzu viel möglich, es folgte der nächste Lockdown – die Hoffnungen ruhten auf 2021. Doch in diesem Frühjahr scheint vieles immer noch nicht machbar, der Blick richtet sich bereits auf die geplanten Sommer-Events, aber selbst der Lorscher Triathlon im August ist bereits frühzeitig abgesagt worden (wir haben berichtet).

AdUnit urban-intext1

Einige Läufe wurden in virtueller Form im Internet durchgeführt, das könnte auch bei den ersten Veranstaltungen in diesem Frühjahr so sein. Vielleicht ist ja draußen in der realen Welt etwas möglich, wenn es am 22. Mai zum 14. Himmelsleiterlauf der TG Eberstadt geht. Der Berglauf für Läufer, Walker und Nordic Walker führt von der TG-Turnhalle über eine Strecke von fünf Kilometern mit 323 Höhenmetern hinauf zur Burg Frankenstein.

Für den am 5. Juni geplanten 33. Spargellauf in Lampertheim ist die Online-Anmeldung geöffnet. Vorbehaltlich der Genehmigung ist der 44. Darmstädter Stadtlauf, der 2020 nur virtuell stattfinden konnte, für den 22. Juni geplant. Ob der Lauf mit mehr als 1000 Teilnehmern dann möglich sein wird, bleibt angesichts der Größenordnung fraglich.

Während es also für die Monate Mai, Juni eine gewisse Hoffnung gibt, überwiegen im März und April die Absagen. Betroffen davon ist erneut der Hemsbacher Altstadtlauf, traditionell der Saison-Auftakt an der Bergstraße. „Wir haben uns entschlossen, aufgrund der Corona-Lage in diesem Jahr keinen Lauf durchzuführen“, teilt Andreas Bonk, der Vorsitzende des TV Hemsbach mit. Die 30. Auflage war für den 28. März geplant. Noch 2019 bei der Generalprobe für das Jubiläum verzeichnete der Altstadtlauf in Hemsbach mit 1095 Läufern einen neuen Teilnehmerrekord.

AdUnit urban-intext2

Vielfach scheint bei den Vereinen die Verunsicherung derzeit groß zu sein. Auf vielen Internet-Seiten – etwa beim Mörlenbacher Volkslauf und beim Melibokuslauf des TV Alsbach – findet man noch die Ausschreibungen und Absagen des Jahres 2020. So bleibt nur die Devise: Abwarten und individuell oder virtuell weiterlaufen. ax/ü

Info: Termin-Übersichten im Internet bei www.laufreport.de oder www.lauftreff.de oder auf den Seiten der Veranstaltung.