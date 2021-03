  Amelie Paasche als Bensheimer Sportlerin des Jahrzehnts geehrt

Von Klaus Rettig

Bensheim. Keine Lobrede, kein Scheinwerferlicht, keine große Bühne im Varieté Pegasus und auch kein lang anhaltender Applaus mit stehenden Ovationen durch das fachkundige Publikum. Die Siegerehrung für die Bensheimer Sportlerwahl fiel in Corona-Lockdown in einem entsprechenden Umfeld in kleinerem Rahmen aus als sonst. Immerhin sorgte strahlender Sonnenschein für schönes Frühlingswetter, als Amelie Paasche auf der Wiese neben dem Rathaus den Preis als Bensheimer „Sportlerin des Jahrzehnts“ entgegennahm.

Bereits seit 1996 veranstaltet diese Zeitung zusammen mit der Stadt die Wahl zu Bensheims „Sportlern des Jahres“. Bei der 25. Jubiläums-Auflage wurde nun der Sportler des Jahrzehnts gesucht, es kandidierten die jeweiligen Titelträger aus den Jahren 2010 bis 2019.

Leichtathletin Amelie Paasche von der LG VfL/SSG Bensheim war 2015 Junior-Sportlerin des Jahres, nun hat sie es auch beim großen Finale ganz nach oben aufs Siegertreppchen geschafft. 222 der insgesamt 1830 abgegebenen Stimmen (eine Rekordbeteiligung in den 25 Jahren) entfielen auf die 19-jährige Medizinstudentin. Den Preis - eine entsprechend gravierte Ehrentafel sowie ein Einkaufsgutschein über 100 Euro für das Kaufhaus Ganz, das die Sportlerwahl unterstützt - überreichten Schirmherrin Bürgermeisterin Christine Klein und BA-Sportredakteur Klaus Rettig.

Mit dabei war auch Amelies ehemalige Mannschaftskollegin Sophia Wolf, die 2017 den Junior-Titel geholt hatte und sich zum Abschluss des Jahrzehnts über den Bronze-Rang (eine Ehrentafel und ein Einkaufsgutschein für 50 Euro) freuen durfte. Damit der Kreis nicht zu groß wird durfte der zweitplatzierte Ski-Cross-Fahrer Christian Stoiber den Preis für seinen zweiten Platz (Ehrentafel plus Gutschein über 75 Euro) bei einem gesonderten Termin am Fuße des Kirchbergs entgegennehmen.

