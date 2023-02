Amelie Berger bleibt bei den Flames

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach vermeldet mit der Vertragsverlängerung von Nationalspielerin Amelie Berger eine weitere ganz wichtige Personalie. Die 23-jährige Linkshänderin unterschrieb beim Frauenhandball-Bundesligisten einen Vertrag für die neue Saison 2023/24.

Amelie Berger wurde in Tübingen geboren und begann im Alter von acht Jahren Handball zu spielen. Sie wechselte als Jugendspielerin im Sommer 2015 von ihrem Heimatverein SV 64 Zweibrücken zu Bayer Leverkusen. Bereits als 17-Jährige gab sie im November 2016 ihr Debüt für Leverkusen in der Handball-Bundesliga der Frauen.

Comeback nach Verletzung

Im Sommer 2019 wechselte die Rechtsaußen zum Ligakonkurrenten SG BBM Bietigheim, mit dem sie 2021 den DHB-Pokal gewann. Ab der Spielzeit ’21/22 stand sie beim Ligakonkurrenten Borussia Dortmund unter Vertrag. Im September 2022 wechselte Amelie Berger zu den Flames an die Bergstraße und arbeitete am Comeback nach ihrem in Dortmund im Februar 2022 erlittenen Kreuzbandriss. Am 27. November feierte sie ihr Debüt im Flames-Trikot.

lsp Handball Flames HSG Bensheim Auerbach Neuzugang Amelie Berger. Bild: Andrea Müller © Andrea Müller

Amelie Berger durchlief alle DHB-Nachwuchsmannschaften und gehörte zum DHB-Elitekader. Sie nahm in ihrer Jugendzeit an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil. Ihr Länderspieldebüt für die DHB-Auswahl feierte sie im September 2018 in Dessau gegen Russland. Bisher bestritt sie 45 Länderspiele und erzielte dabei 87 Tore. Amelie Berger steht auch Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für das Drei-Nationen-Turnier am ersten März-Wochenende in Baden-Württemberg mit dem Spiel gegen Polen am 5. März (Sonntag).

Gemeinsame Reise geht weiter

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm ist glücklich über den Verbleib ihrer Rechtsaußen. „Ich bin total happy, dass Bergi bei uns bleibt. Sie ist eine ganz tolle Spielerin und ein toller Mensch. Bergi braucht nach ihrer Verletzung noch ein bisschen Zeit und die geben wir ihr.

Sie entwickelt sich kontinuierlich weiter und es macht Spaß mit ihr zu arbeiten. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr unser Konzept für das nächste Jahr mit den Spielerinnen, die wir verpflichtet haben, zusagt. Wir wissen natürlich auch, dass sie irgendwann den nächsten Schritt machen wird. Aber jetzt können wir erst einmal ein Jahr mit ihr weiterarbeiten und sie kann selbst daran arbeiten, wieder dahin zu kommen, wo sie war, auch vom Kopf her.“

„Ich freue mich, weiterhin Teil der Flames-Familie zu sein und über die Saison hinaus an der Bergstraße zu wohnen. Ich schätze Heike sehr als Trainerin und fühle mich im Umgang mit den Verantwortlichen wohl. In der Mannschaft steckt viel Potenzial und ich bin gespannt, wo die gemeinsame Reise hingehen wird“, sagt Amelie Berger nach der Vertragsunterzeichnung.

Flames-Geschäftsführer Michael Geil zeigt sich erleichtert: „Ich bin echt froh, dass Amelie sich nach reiflichen Überlegungen entschieden hat, bei uns zu bleiben, und wir damit die rechte Außenbahn nach dem Weggang von Lotta Heider weiterhin stark besetzt haben. Das ist sportlich wie menschlich ein toller Gewinn für uns.“ red/Bild: Müller