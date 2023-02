Amelie Berger bleibt bei den Flames

Handball. Die HSG Bensheim/Auerbach vermeldet mit der Vertragsverlängerung von Nationalspielerin Amelie Berger eine weitere ganz wichtige Personalie. Die 23-jährige Linkshänderin unterschrieb einen Vertrag für die neue Saison 2023/24.

Amelie Berger wurde in Tübingen geboren und begann im Alter von acht Jahren Handball zu spielen. Sie wechselte als Jugendspielerin im Sommer 2015 von ihrem Heimatverein SV64 Zweibrücken zum TSV Bayer 04 Leverkusen.

Über die Stationen Bietigheim und Dortmuns kam sie im September 2022 zu den Flames an die Bergstraße und arbeitete am Comeback nach ihrem in Dortmund im Februar 2022 erlittenen Kreuzbandriss. Am 27. November feierte sie dann ihr Debüt im Flames-Trikot. Amelie Berger durchlief alle DHB-Nachwuchsmannschaften und gehörte zum DHB-Elitekader. Sie steht im Aufgebot für ein Drei-Länder-Turnier am ersten März-Wochenende mit dem Länderspiel in Heidelberg gegen Polen.