Zur ungewohnten Zeit um 18 Uhr – noch dazu am Sonntag der Bundestagswahl – trat die TSV Auerbach in der Tischtennis-Bezirksklasse beim TV Bürstadt IV an und nahm nach gut zwei Stunden mit einem klaren Sieg die Punkte mit nach Hause.

Bezirksklasse: TV Bürstadt IV – TSV Auerbach 3:9. Wendel/Molz verloren gegen das Spitzendoppel der Gastgeber, Schlachter/Gnändiger, nach vier

...