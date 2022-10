Der zweite Heimsieg in der Tischtennis-Regionalliga West? Der war durchaus möglich. Mit 5:4 lag der VfR Fehlheim in der AKG-Halle gegen die TG Obertshausen in Führung, im entscheidenden Spiel hatte Felix Schubert den ersten Satz mit 11:8 gewonnen. Doch danach ließen die Kräfte nach bei dem 18-Jährigen, der unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte.

Thomas Hartmann

